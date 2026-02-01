Πρεμιέρα για τα «πορτοκαλί» τιμολόγια ρεύματος με ωριαία χρέωση

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, 1η Φεβρουαρίου 2026, μια νέα κατηγορία τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο καταναλωτές και επιχειρήσεις διαχειρίζονται το ενεργειακό τους κόστος. Πρόκειται για τα λεγόμενα «πορτοκαλί» τιμολόγια, τα οποία ξεκινούν αρχικά για τις μεγάλες επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές, ενώ από την 1η Απριλίου 2026 θα επεκταθούν και στα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις.

Όπως ανέφερε σε σημερινή του ανάρτηση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, το δυναμικό πορτοκαλί τιμολόγιο «ενισχύει το εύρος επιλογών των καταναλωτών και συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, ελαφρύνοντας τα βάρη για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβερνητική δέσμευση για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει σταθερή.

Στην παρούσα φάση, τα νέα τιμολόγια απευθύνονται σε επιχειρήσεις με παροχές άνω των 25 kVA, όπως βιοτεχνίες και βιομηχανικές μονάδες. Για τους καταναλωτές αυτούς, η ένταξη στο πορτοκαλί τιμολόγιο προϋποθέτει μια απλή αίτηση στον προμηθευτή ρεύματος και την ύπαρξη έξυπνου μετρητή, ο οποίος εγκαθίσταται από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η βασική καινοτομία των πορτοκαλί τιμολογίων -γνωστών και ως τιμολογίων δυναμικής τιμολόγησης- είναι η ωριαία χρέωση της κατανάλωσης. Η τιμή του ρεύματος μεταβάλλεται ανά ώρα, ακολουθώντας τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ανακοινώνουν έως τις 5 το απόγευμα τις τιμές που θα ισχύουν για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να προγραμματίζουν τη χρήση τους.

