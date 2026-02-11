Έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2026

Στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης διαδικασίας κατάρτισης και έγκρισης προγραμμάτων τουριστικής προβολής, όπως αυτή προβλέπεται από τον ΕΟΤ, εγκρίθηκε επίσημα το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2026.

Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του DMMO Visit Peloponnese και αποτελεί βασικό επιχειρησιακό εργαλείο για την υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής της Περιφέρειας. Ο σχεδιασμός του βασίστηκε σε δομημένη διαδικασία προγραμματισμού, συντονισμού και διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς του τουριστικού οικοσυστήματος.

Το Πρόγραμμα 2026 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στοχευμένη διεθνή προβολή, στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, στη λειτουργική διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό και την αγροδιατροφή, καθώς και στην εισαγωγή νέων εργαλείων συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, ενισχύοντας τον ρόλο της Περιφέρειας ως συντονιστή του τουριστικού οικοσυστήματος.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2026 δομείται πάνω σε έξι διακριτούς πυλώνες παρέμβασης που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης: από τη διακυβέρνηση και την ανάλυση δεδομένων, έως την ανάπτυξη προϊόντος, την εκπαίδευση, την προβολή μέσω ψηφιακών και φυσικών καναλιών και τη διοργάνωση διεθνών δράσεων και γεγονότων, διασφαλίζοντας συνοχή, συντονισμό και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτών των πυλώνων, εντάσσονται για πρώτη φορά σε περιφερειακό επίπεδο οριζόντιες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και ενίσχυσης δεξιοτήτων, όπως η Ακαδημία Εξαγωγών, που θα υποστηρίζει επιχειρήσεις αγροδιατροφής και τοπικών προϊόντων στη διασύνδεσή τους με διεθνείς αγορές. Παράλληλα, στον πυλώνα των διεθνών δράσεων και γεγονότων, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διοργάνωση του AdventureWeek Peloponnese σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και τον Adventure Travel Trade Association (ATTA), μια δράση διεθνούς εμβέλειας που αναδεικνύει το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα της Πελοποννήσου μέσα από θεματικές και βιωματικές διαδρομές και ενισχύει ουσιαστικά τη θέση της Περιφέρειας στον παγκόσμιο χάρτη του θεματικού τουρισμού.

Η έγκριση του Προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνει τον σταθερό προσανατολισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε έναν οργανωμένο, μεθοδικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό, με στόχο τη μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού αποτυπώματος του τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Θάνου Μιχελόγγονα

«Η καινοτομία στον τουρισμό δεν περιορίζεται στα ψηφιακά εργαλεία· αφορά την ικανότητα να υλοποιούνται παρεμβάσεις που μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν και να εισάγονται πιο αποτελεσματικές διαδικασίες. Το Ετήσιο Σχέδιο Τουριστικής Προβολής 2026 περιλαμβάνει δράσεις που εφαρμόζονται για πρώτη φορά, όπως η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης business-to-business πλατφόρμας και τα προγράμματα συνδιαφήμισης με tour operators, ενώ η έγκαιρη ανακοίνωση, ήδη από τον Ιανουάριο, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διεθνών τουριστικών και αγροδιατροφικών εκθέσεων διευκολύνει τον έγκαιρο προγραμματισμό όλων των εμπλεκόμενων εταίρων στο οικοσύστημα του τουρισμού. Τα πολύ καλά αποτελέσματα του 2025 αποτελούν βάση, όχι λόγο εφησυχασμού. Υπάρχουν ουσιαστικά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται συνειδητά η στρατηγική επιλογή της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, με έμφαση στη μεθοδικότητα, τη συνεργασία και τα μετρήσιμα αποτελέσματα.»

Visit Peloponnese Connect

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese καλούν όλους τους stakeholders των εξωστρεφών τομέων του τόπου (Τουρισμός, Πολιτισμός, Γαστρονομία κ.ά.) να ενταχθούν στο οικοσύστημα Visit Peloponnese Connect μέσω εγγραφής.

Το Connect δίνει τη δυνατότητα άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης για τις δράσεις του Visit Peloponnese, νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας και περισσότερες στοχευμένες συνεργασίες στο τουριστικό οικοσύστημα.