Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
2
Φεβρουάριος
TOP
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Εγκρίθηκε η επιχορήγηση για τα μελισσοκομικά του 2016

Share

Υπεγράφη η απόφαση για την έγκριση της επιχορήγησης των μελισσοκομικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ) για το οικονομικό έτος 2026. Η απόφαση αφορά σειρά δράσεων, που στοχεύουν στη στήριξη του τομέα της μελισσοκομίας, στην ενίσχυση των παραγωγών και στην αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων κυψέλης.

Στο πλαίσιο της επιχορήγησης εντάσσονται επτά βασικές παρεμβάσεις.

Η πρώτη αφορά παροχή συμβουλών, εκπαίδευσης και τεχνικής βοήθειας προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων (Π2-55.1), με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των παραγωγών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.

Η δεύτερη παρέμβαση εστιάζει στους εχθρούς και τις ασθένειες των μελισσών (Π2-55.2), με τη δημιουργία προγράμματος στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida), που αποτελεί σοβαρή απειλή για τα μελίσσια.

Η τρίτη παρέμβαση στοχεύει στον εξορθολογισμό της εποχιακής μετακίνησης των μελισσοσμηνών (Π2-55.3), ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η βιωσιμότητα των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων.

Η τέταρτη παρέμβαση περιλαμβάνει μέτρα για την αύξηση του αριθμού και του εύρους των αναλύσεων μελιού και άλλων προϊόντων κυψέλης (Π2-55.4), ενισχύοντας την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή.

Σημαντική είναι και η πέμπτη παρέμβαση, η οποία αφορά δράσεις προώθησης, επικοινωνίας και μάρκετινγκ (Π2-55.6), περιλαμβάνοντας και παρακολούθηση της αγοράς, ενώ η έκτη επικεντρώνεται σε συνεργασίες με ειδικευμένους φορείς για προγράμματα έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας (Π2-55.5), ώστε να ενισχυθεί η καινοτομία και η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.ypaithros.gr πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode