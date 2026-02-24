Ειδικές επιχειρησιακές δράσεις για ναρκωτικά στην Κορινθία – 29 συλλήψεις

Ειδικές επιχειρησιακές δράσεις στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Σικυωνίων, πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο από την 20.2.2026 έως και την 22.2.2026, με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Στις ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις, συμμετείχαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων, καθώς και αστυνομικοί των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω δράσεων, συνελήφθησαν σε ξεχωριστές περιπτώσεις, συνολικά -29- άτομα, ηλικίας από 19 έως 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Τέλος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -110,57- γραμμαρίων,

ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -9- γραμμαρίων,

-2- τσιγαριλίκια κάνναβης,

-7- ναρκωτικά δισκία και

-7- τρίφτες κάνναβης.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως, ενώ οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις που έχουν ως στόχο την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό.