Εκατομμύρια άτομα πιθανώς έχουν μειωμένη όσφρηση λόγω Covid χωρίς να το γνωρίζουν

Μια πολύ μεγάλη αμερικανική μελέτη αποκαλύπτει ότι η Covid μπορεί να έχει πολύ πιο ευρύ και μακροπρόθεσμο «κόστος» στην όσφρηση εκατομμυρίων ανθρώπων από ό,τι πιστεύουμε. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, που είναι η πρώτη η οποία μέτρησε μέσω ενός αξιόπιστου τεστ την οσφρητική απόδοση χιλιάδων ατόμων, ένα μεγάλο ποσοστό εμφάνιζε υποσμία – και αυτό αφορούσε ακόμη και άτομα που δεν πίστευαν ότι είχαν πρόβλημα με την όσφρησή τους.

Απαιτούνται τεστ ελέγχου της όσφρησης σε όλους όσοι έχουν νοσήσει

Με δεδομένο ότι η μειωμένη οσφρητική ικανότητα μπορεί να σχετίζεται με βαθύτερα νευρολογικά προβλήματα καθώς και επειδή γεννά θέματα για την ασφάλεια των ατόμων που υστερούν οσφρητικά (για παράδειγμα ένα άτομο που δεν μυρίζει σωστά μπορεί να μην καταλάβει ότι ένα τρόφιμο είναι χαλασμένο ή ακόμη και ότι υπάρχει διαρροή αερίου), οι ερευνητές πίσω από τη μελέτη ζητούν τα τεστ ελέγχου της όσφρησης να μετατραπούν σε ρουτίνα στα άτομα που έχουν νοσήσει με COVID-19.

80% με χαμηλή οσφρητική ικανότητα περί τα δύο έτη μετά τη λοίμωξη

Της νέας μελέτης η οποία δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open ηγήθηκαν ειδικοί της πρωτοβουλίας RECOVER των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (ΝΙΗ) και του πανεπιστημιακού συστήματος υγείας NYU Langone Health. Με βάση τα ευρήματα, το 80% από το σύνολο των 3.535 ανδρών και γυναικών που συμμετείχαν στη μελέτη και ανέφεραν κάποια αλλαγή στην οσφρητική ικανότητά τους μετά από λοίμωξη με τον πανδημικό κορωνοϊό SARS-CoV-2 εμφάνιζε χαμηλά σκορ σε ένα κλινικό τεστ ανίχνευσης 40 διαφορετικών οσμών περί τα δύο χρόνια μετά τη λοίμωξη. Μάλιστα το 23% των συμμετεχόντων αυτής της ομάδας είχε πολύ σοβαρή απώλεια της όσφρησης ή και ανοσμία.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ