Πάτρα: Μαθητής λυκείου ξυλοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονο για ένα… νεράντζι

Θύμα ξυλοδαρμού από έναν μαθητή Λυκείου έπεσε ένας 15χρονος μαθητής το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πάτρα.

Σε βάρος του μαθητή Λυκείου σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών

Σύμφωνα με το tempo24.news η επίθεση σε βάρος του 15χρονου έγινε μετά από σχολική εκδρομή στην οποία συμμετείχε όταν τον προσέγγισε ο δράστης και τον χτύπησε με μπουνιές στο πρόσωπο πριν να επιβιβαστεί σε μηχανάκι και τραπεί σε φυγή.

Όπως προέκυψε από την έρευνα ο δράστης που αναζητείται για να συλληφθεί εντός αυτοφώρου, είναι μαθητής της Β’ τάξης του Λυκείου που συστεγάζεται με το Γυμνάσιο στο οποίο φοιτά ο 15χρονος, στο συγκρότημα Μαρούδα.

Η αιτία του ξυλοδαρμού του 15χρονου, φέρεται πως ήταν το παιχνίδι με νεράτζια κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ένα εκ των οποίων χτύπησε την αδελφή του δράστη. Αποτέλεσμα να πέσει από τα χέρια της το κινητό τηλέφωνο και να υποστεί φθορές.

Σε βάρος του μαθητή Λυκείου σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ συνελήφθη ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.