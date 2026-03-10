Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
10
Μάρτιος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Πάτρα: Μαθητής λυκείου ξυλοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο 15χρονο για ένα… νεράντζι

Share

Θύμα ξυλοδαρμού από έναν μαθητή Λυκείου έπεσε ένας 15χρονος μαθητής το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πάτρα.

Σε βάρος του μαθητή Λυκείου σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών

Σύμφωνα με το tempo24.news η επίθεση σε βάρος του 15χρονου έγινε μετά από σχολική εκδρομή στην οποία συμμετείχε όταν τον προσέγγισε ο δράστης και τον χτύπησε με μπουνιές στο πρόσωπο πριν να επιβιβαστεί σε μηχανάκι και τραπεί σε φυγή.

Η αιτία του ξυλοδαρμού του 15χρονου, φέρεται πως ήταν το παιχνίδι με νεράτζια κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ένα εκ των οποίων χτύπησε την αδελφή του δράστη. Αποτέλεσμα να πέσει από τα χέρια της το κινητό τηλέφωνο και να υποστεί φθορές.

Σε βάρος του μαθητή Λυκείου σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ συνελήφθη ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΤΟΠΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode