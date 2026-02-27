Τελευταία Νέα
Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικες που ξυλοκόπησαν μαθήτρια

Στη σύλληψη μίας 14χρονης και μιας 17χρονης μαθήτριας όπως και των γονέων τους, για τον ξυλοδαρμό μαθήτριας Γυμνασίου, προχώρησαν οι Αρχές στην Πάτρα.

Όλα έγιναν προχθές κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας.

Η άγρια επίθεση

Η μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου, σύμφωνα με το tempo24.news, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση με γροθιές και μαλλιοτραβήγματα από δύο άλλες μαθήτριες, ηλικίας 14 και17 ετών. Αποτέλεσμα ήταν η κοπέλα να χτυπήσει πέφτοντας στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο για περίθαλψη.

