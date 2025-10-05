Τελευταία Νέα
Πάτρα: Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας σε δημοτικό σχολείο

Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας εντοπίστηκε σε μαθητή της τρίτης τάξης δημοτικού σχολείου της Πάτρας.

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας – Διεύθυνση ΠΕ Αχαΐας, το σχολείο έχει ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης τονίζεται ότι πρόκειται για μορφή που είναι συνήθως ήπια και υποχωρεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, γι’ αυτό και δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω ανησυχίας.

