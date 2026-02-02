Εκπαιδευτικοί: Ο οδηγός για την έξοδο στη σύνταξη – Ποιοι θεμελιώνουν δικαίωμα και πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η αντίστροφη μέτρηση για τη συνταξιοδότηση χιλιάδων εκπαιδευτικών έχει ξεκινήσει. Ο Φεβρουάριος του 2026 δεν είναι απλώς ένας ακόμα μήνας στο ημερολόγιο του Δημοσίου, αλλά το κρίσιμο παράθυρο μέσα στο οποίο κρίνεται αν και πότε ένας εκπαιδευτικός θα περάσει από την αίθουσα διδασκαλίας στη σύνταξη.

Οι αιτήσεις παραίτησης θα υποβληθούν αποκλειστικά από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Εκτός αυτού του δεκαημέρου, η δυνατότητα εξόδου χάνεται για ολόκληρο το έτος.

Τι πρέπει να γνωρίζετε κατά την αίτηση

Η υποβολή της αίτησης γίνεται είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Από τη στιγμή της κατάθεσης, ο εκπαιδευτικός διατηρεί δικαίωμα ανάκλησης για έναν μήνα. Αν η αίτηση δεν ανακληθεί, γίνεται αυτοδίκαια δεκτή και η υπαλληλική σχέση λύεται οριστικά στις 31 Αυγούστου 2026.

Υπάρχει και η ειδική περίπτωση όσων έχουν γεννηθεί το 1957: αυτοί απολύονται αυτοδικαίως την 1η Ιουλίου 2026, λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους.

Μετά τη λύση της σχέσης εργασίας, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται άμεσα και αντιστοιχεί περίπου στο 50% των αποδοχών του Νοεμβρίου 2011. Αν και ο χρόνος έκδοσης της οριστικής σύνταξης έχει περιοριστεί στους 4 έως 8 μήνες, εξακολουθούν να παρατηρούνται καθυστερήσεις σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης ή μη τακτοποιημένων εξαγορών πλασματικών ετών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προετοιμασία πριν την αίτηση είναι καθοριστική.

