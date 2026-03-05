Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στο Κ.Υ. Αγίου Νικολάου – Έκκληση προς την 6η ΥΠΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

Την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου εκφράζει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με αφορμή την αιφνιδιαστική επίσκεψη του υποδιοικητή της 6ης ΥΠΕ, την Κυριακή 1 Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του προσωπικού, ενώ – σύμφωνα με τους εργαζόμενους – δεν παρουσιάστηκε καμία άμεση λύση για το σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η μονάδα.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 01/03/2026, ημέρα Κυριακή, ο υποδιοικητής της 6ΥΠΕ, κος Στασινόπουλος, επισκέφτηκε το ΚΥ Αγίου Νικολάου. Κανείς από το προσωπικό ( ιατρικό και νοσηλευτικό) πλην του επιστημονικά υπεύθυνου, δεν γνώριζε για αυτή την επίσκεψη. Είναι γνωστό το πολύ σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης του ΚΥ και είναι πολύ πρόσφατη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων του δήμου, με την οποία εξέφραζαν την ανησυχία τους για την λειτουργία του ΚΥ.

Ως εκ τούτου καμία ουσιαστικά συζήτηση δεν έγινε σχετικά με το πρόβλημα υποστελέχωσης, ανάμεσα στο προσωπικό και τον υποδιοικητή. Αντίθετα ο ίδιος δήλωσε στο προσωπικό της βάρδιας ότι ουδεμία λύση δεν έχει να μας παρουσιάσει και αντίθετα ο ίδιος έχει εισηγητικό ρόλο και καμία απόφαση δεν παίρνει ο ίδιος. Κυνικά ανακοίνωσε ότι καμία άμεση λύση δεν έχει.

Τότε τι νόημα είχε η επίσκεψη στο ΚΥ; Να δει τα ντουβάρια; Που αποσκοπούσε άραγε;

Ως εκ τούτου το προσωπικό του ΚΥ επισημαίνει για άλλη μια φορά την ανασφάλεια και την επικινδυνότητα της λειτουργίας του ΚΥ με το υπάρχον προσωπικό. Καταδικάζει αυτή την επικίνδυνη πολιτική της υποστελέχωσης, τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό.

Καλούμε άμεσα την 6ΥΠΕ και το αρμόδιο υπουργείο να αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης του ΚΥ.

Καλούμε τους κατοίκους του δήμου να είναι σε εγρήγορση σχετικά με τον απειλητικό για την ανθρώπινη ζωή τρόπο λειτουργίας του ΚΥ.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΥ Αγίου Νικόλαου.