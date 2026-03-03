Άσκηση εκκένωσης σε περίπτωση σεισμού στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Άσκηση σεισμικής ετοιμότητας για μερική εκκένωση πραγματοποιήθηκε στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κυπαρισσίας του Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας. Η άσκηση εντάχθηκε στις δράσεις επιχειρησιακής ετοιμότητας της μονάδας και περιλάμβανε σενάριο σεισμικού συμβάντος για τη δοκιμή των διαδικασιών εκκένωσης. Παραβρέθηκαν κλιμάκιο του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ, εκπρόσωποι της 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και υπεύθυνοι αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 03/03/2026 στην Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας στο πλαίσιο του σχεδίου “Σώστρατος ”, που αφορά την οργανωμένη ανταπόκριση σε περίπτωση σεισμού. Η άσκηση είχε ως στόχο τη δοκιμή των πρωτοκόλλων ασφαλείας, τον συντονισμό των τμημάτων και τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί ότι σε μια πραγματική συνθήκη έκτακτης ανάγκης η μονάδα θα μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα, αποτελεσματικά και με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού.

Η Διοίκηση εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό για τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα που επέδειξε, καθώς και τους συνεργαζόμενους φορείς για τη συμβολή τους.

Η προετοιμασία και η πρόληψη είναι το ισχυρότερο εργαλείο μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εκπαίδευση και την ετοιμότητα, ώστε η Μονάδα της Κυπαρισσίας να παραμένει αξιόπιστη και αποτελεσματική για την τοπική κοινωνία.