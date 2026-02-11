Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού-Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές που θα επηρεάσουν τη χώρα.

Η πρώτη διαταραχή αναμένεται από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ η δεύτερη από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/2), με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από την Τετάρτη 11.02.2026 έως και την Παρασκευή 13.02.2026, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. δ΄ του Ν. 4662/2020, όπως ισχύει:

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται υψηλός στις ανωτέρω περιοχές.

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τα απαιτούμενα μέσα και υλικά, για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Παράλληλα, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης, με στόχο τη μετρίαση των επιπτώσεων τυχόν καταστροφικών φαινομένων.

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

1. Πρώτη διαταραχή

(από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης)

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, στη δυτική Πελοπόννησο και στη δυτική Στερεά από νωρίς το βράδυ έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στην ανατολική Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (κυρίως σε Θάσο, Σαμοθράκη και στα παράκτια ηπειρωτικά) έως τις πρωινές ώρες.

Στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου έως τις πρωινές ώρες.

Β. Άνεμοι:

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης.

Πολύ ισχυροί άνεμοι στο νότιο Αιγαίο (Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα) έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.

2. Δεύτερη διαταραχή

(από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρωινές ώρες της Παρασκευής)

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου (Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη) από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/2).

Στην Κρήτη και στις Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Παρασκευή.

Στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες.

Στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής.

Β. Άνεμοι:

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι στη δυτική Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι-νοτιοδυτικοί) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί-βορειοδυτικοί).

Πολύ ισχυροί άνεμοι στο νότιο Αιγαίο την Παρασκευή έως το μεσημέρι.