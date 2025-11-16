Μειώνονται οι θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ – Ο ρόλος της AI

Η AI φαίνεται να επιταχύνει τη μειωμένη ζήτηση εργαζομένων στον τεχνολογικό κλάδο σε Ευρώπη και ΗΠΑ, την ώρα που οι αναδυόμενες αγορές και κράτη της Μέσης Ανατολής κερδίζουν έδαφος.

«Η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική βίωσαν μια έκρηξη σε αγγελίες του τεχνολογικού τομέα μετά την πανδημία, η οποία γύρω στο 2022 άρχισε να αντιστρέφεται και να μετατρέπεται σε κάθετη πτώση», αναφέρει στο Euronews Business ο Μπρέντον Μπέρναρντ, ανώτερος οικονομολόγος της πλατφόρμας εύρεσης εργασίας Indeed.

Εξαιτίας αυτής της υποχώρησης, εξηγεί ο ίδιος, ο τεχνολογικός κλάδος φαίνεται να βίωσε πιο έντονα την τάση των εργοδοτών να μην κάνουν προσλήψεις λόγω της επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος που όσο αυτό επιδεινωνόταν τόσο η μεταβολή γινόταν πιο γρήγορα και πιο απότομα αισθητή.

Το ορόσημο του ChatGPT

«Καθώς η μακροοικονομική κατάσταση άλλαζε ήδη, μπήκαμε στη νέα εποχή της AI με ορόσημο το ChatGPT, γεγονός που πιθανόν επέφερε περαιτέρω πλήγμα σε ορισμένες θέσεις του τεχνολογικού τομέα», λέει ο Μπέρναρντ, ειδικά για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπως είναι οι junior developers.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μην είναι η πιο έξυπνη αυτή τη στιγμή, αλλά είναι σίγουρα η πιο γρήγορη. Και πολλές φορές, η πολλαπλασιασμός ενός μέσου ανθρώπου παράγει καλύτερα αποτελέσματα από έναν μόνο, ξεχωριστό άνθρωπο», έχει δηλώσει ο ελίτ προγραμματιστής, που είναι γνωστός στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο Psyho.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Meta και η Microsoft, στρέφονται ήδη προς την τεχνητή νοημοσύνη για τη συγγραφή κώδικα λογισμικού. Τον Μάιο ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αντικαταστήσει το 20% των θέσεων εργασίας γραφείου τα επόμενα ένα έως πέντε χρόνια.

Οι μόνες από τις 13 ευρωπαϊκές χώρες της λίστας του Indeed όπου οι tech αγγελίες δεν μειώθηκαν ήταν η Ισπανία και το Λουξεμβούργο. Συγκεκριμένα, μεταξύ Φεβρουαρίου 2020 και Οκτωβρίου 2025 οι αναρτήσεις για θέσεις εργασίας τεχνολογικού τομέα αυξήθηκαν κατά 21% στην Ισπανία και κατά 37% στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με τον Μπέρναρντ, οι αγγελίες στην Ισπανία δεν είναι μεν τόσο ψηλά όσο ήταν το 2022, στην κορύφωσή τους, αλλά παρότι μειώθηκαν δεν έχουν καταρρεύσει όσο σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες. «Αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη γενικότερη δυναμική της ισπανικής οικονομίας, που έχει βοηθήσει στο να διατηρηθεί σταθερός ο συνολικός αριθμός αγγελιών τα τελευταία χρόνια», σημειώνει.

