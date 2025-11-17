Εκτός σχεδίου δόμηση: Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων

«Βαλβίδα αποσυμπίεσης» για χιλιάδες ιδιοκτήτες μικρών εκτός σχεδίου οικοπέδων ανοίγει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Με μία νέα ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση επιχειρεί να δώσει μια τελευταία ευκαιρία – για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκριση άδειας ή αίτησης για έκδοση βεβαίωσης από την πολεοδομία – σε ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου οικοπέδων, μικρότερων των 4.000 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.).

Παρεκκλίσεις που «ζουν» με παρατάσεις

Είναι αξιοσημείωτο ότι το δικαίωμα κατοχύρωσης της χρήσης των παρεκκλίσεων σε περιοχές εκτός σχεδίου – δηλαδή το δικαίωμα δόμησης σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων – είχε τυπικά καταργηθεί τον Δεκέμβριο του 2022. Τότε όσοι είχαν προλάβει να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης μπορούσαν να χτίσουν ακολουθώντας κάποιες στενές προθεσμίες για υποβολή πλήρους φακέλου, έκδοση προέγκρισης και έπειτα έγκρισης οικοδομικής άδειας.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ