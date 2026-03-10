Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
10
Μάρτιος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτός σχεδίου δόμηση: Το 2027 η αναγνώριση δρόμων που θα δίνουν οικοδομησιμότητα

Share

Το 2027 αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους κοινόχρηστους δρόμους που θα δίνουν οικοδομησιμότητα στα παρόδια οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη διευθέτηση μιας από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες στην κτηματαγορά και στον κατασκευαστικό τομέα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, μιλώντας σε ενημερωτική εκδήλωση στα Χανιά, εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους «θα έχουμε τους κυρωμένους δρόμους».

Οι μελέτες για τα νησιά έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ για την ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια και την Κρήτη υπογράφηκαν προσφάτως οι σχετικές συμβάσεις με τους αναδόχους για την αποτύπωση του δικτύου

Να θυμίσουμε ότι από τον Μάρτιο του 2023 όταν ξεκίνησε το μπαράζ ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για οικοδομικές άδειες σε οικόπεδα εκτός σχεδίου τα οποία δεν πληρούσαν το κριτήριο προσώπου σε κοινόχρηστο δρόμο, η εκτός σχεδίου δόμηση έχει «παγώσει».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ot.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode