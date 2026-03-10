Εκτός σχεδίου δόμηση: Το 2027 η αναγνώριση δρόμων που θα δίνουν οικοδομησιμότητα

Το 2027 αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους κοινόχρηστους δρόμους που θα δίνουν οικοδομησιμότητα στα παρόδια οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη διευθέτηση μιας από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες στην κτηματαγορά και στον κατασκευαστικό τομέα. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης, μιλώντας σε ενημερωτική εκδήλωση στα Χανιά, εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους «θα έχουμε τους κυρωμένους δρόμους».

Οι μελέτες για τα νησιά έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ για την ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια και την Κρήτη υπογράφηκαν προσφάτως οι σχετικές συμβάσεις με τους αναδόχους για την αποτύπωση του δικτύου

Να θυμίσουμε ότι από τον Μάρτιο του 2023 όταν ξεκίνησε το μπαράζ ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για οικοδομικές άδειες σε οικόπεδα εκτός σχεδίου τα οποία δεν πληρούσαν το κριτήριο προσώπου σε κοινόχρηστο δρόμο, η εκτός σχεδίου δόμηση έχει «παγώσει».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ot.gr πατώντας εδώ