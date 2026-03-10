Η ανάφλεξη στον Κόλπο δοκιμάζει και τις αερομεταφορές, σταθερός ο ελληνικός τουρισμός

Η σύρραξη που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή αρχίζει να δημιουργεί τις πρώτες αναταράξεις στην αεροπορική αγορά και στον διεθνή τουρισμό, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη διαμορφωθεί σαφής εικόνα για το εύρος των επιπτώσεων. Στην Ελλάδα, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση προς το παρόν διατηρείται σε σχετικά φυσιολογικά επίπεδα, την ώρα που οι αεροπορικές εταιρείες και τα διεθνή δίκτυα πτήσεων βρίσκονται αντιμέτωπα με επιχειρησιακές δυσκολίες και αυξημένη αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με τη FedHATTA (Ομοσπονδία Συνδέσμων Ταξιδιωτικών & Τουριστικών Γραφείων Ελλάδος), η αγορά οργανωμένων ταξιδιών δεν έχει καταγράψει μέχρι στιγμής μαζικές ακυρώσεις. Οι μοναδικές περιπτώσεις ακύρωσης αφορούν ταξιδιώτες που δεν μπορούν πρακτικά να φτάσουν στον προορισμό τους λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα μέλη της Ομοσπονδίας δείχνουν ότι η αγορά βρίσκεται προσωρινά σε κατάσταση «παγώματος», χωρίς όμως να υπάρχουν ενδείξεις ανατροπής των τουριστικών ροών προς την Ελλάδα. Η ροή κρατήσεων από το εξωτερικό παραμένει μέχρι στιγμής φυσιολογική για την εποχή, με την αγορά να αναμένει σαφέστερη εικόνα κατά την περίοδο του καθολικού Πάσχα, όταν παραδοσιακά ενισχύεται η ζήτηση από βασικές αγορές, όπως η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική.