Ελαιόλαδο: Συντηρητικές ακόμη οι κινήσεις των αγοραστών στην προμήθεια ποσοτήτων

Σε μία μέτρια παραγωγικά χρονιά από άποψη ποσοτήτων και με προβλήματα λόγω δάκου και μυκητολογικών προσβολών, τα οποία προέκυψαν εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την καλλιεργητική περίοδο, εξελίσσεται η συγκομιδή του ελαιοκάρπου. Κύριο ζήτημα και αυτήν τη χρονιά παραμένουν τα ακριβά, αλλά και συχνά «δυσεύρετα» εργατικά χέρια.

Σε μια συγκυρία κατά την οποία η παραγωγή μπαίνει, πλέον, στον κύριο όγκο της πανελλαδικά, η αγορά προϊόντος ναι μεν κινείται, αλλά όχι με ποσότητες που να υπερβαίνουν τις τρέχουσες ανάγκες των αγοραστών – κι αυτό, καθώς παραμένουν οι εκτιμήσεις για υποχώρηση των τιμών.

Οι τρέχουσες τιμές παραγωγού πανελλαδικά για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, αναλόγως ποιότητας, κυμαίνονται από 4 έως 4,50 ευρώ, φτάνοντας έως 4,80 ευρώ για τα εξτρίσιμα ελαιόλαδα, ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως εξηγεί ο Μανώλης Γιαννούλης, πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ). Κατά τον ίδιο, η τιμή των 5 ευρώ, πλέον, δεν υπάρχει, ενώ αυτό το επίπεδο τιμών φαίνεται να παραμένει έως, ίσως, το κρίσιμο διάστημα των γιορτών, οπότε και μπορεί να διαφοροποιηθεί η εικόνα, όπως εκτιμά.

Ωστόσο, οι κινήσεις των αγοραστών είναι για σύντομο χρονικό ορίζοντα. «Στα επίπεδα που είναι σήμερα η αγορά, αν κάποιος εκτιμά ότι ίσως δει και χαμηλότερη τιμή, δεν έχει λόγο να πάρει μακροπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη θέση», εξηγεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Γιαννούλης, μιλώντας στην «ΥΧ», πρόκειται για μία χρονιά που εξελίσσεται φυσιολογικά παραγωγικά, αφού και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την παρουσία του κόσμου στα χωράφια. Όμως, παραμένει το σοβαρό πρόβλημα της εύρεσης εργατικών χεριών, με το κόστος τους να είναι συχνά δυσβάσταχτο για τους καλλιεργητές. «Ακούμε ποσά από 60 μέχρι 70 ευρώ ημερομίσθιο, κατά περίπτωση καμιά φορά και λίγο παραπάνω», προσθέτει.

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή, υπολογίζεται ότι έχει πραγματοποιηθεί το 10%-15% της συγκομιδής. Φέτος, οι ποσότητες εκτιμώνται ίσως κατά τι χαμηλότερες από πέρυσι, ενώ και ο δάκος αφήνει κάποια ποιοτικά ζητήματα στο προϊόν, σημειώνει ο κ. Γιαννούλης.

Ο τοπικός ανταγωνισμός συντηρεί ακόμη υψηλά τις τιμές στα Χανιά

«Η φετινή χρονιά δεν θα είναι όπως η περσινή», εκτιμά από τα Χανιά ο Νεκτάριος Παρασκάκης, υπεύθυνος δραστηριότητας ελαιολάδου στον ΑΣ Χανίων, εξηγώντας ότι αφενός οι ποσότητες θα είναι μειωμένες από πέρυσι, όπως διαφαίνεται, και αφετέρου υπάρχουν και ποιοτικά ζητήματα, λόγω δάκου και μυκητολογικών προσβολών.

«Οι πρώτες ποιότητες, πριν από τις βροχές του Νοέμβρη, δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές, καθώς οι οξύτητες ήταν λίγο υψηλότερες από το σύνηθες. Μετά τις βροχές, υπάρχει μια βελτίωση στο κομμάτι της ποιότητας», σχολιάζει, μεταξύ άλλων, εκτιμώντας ίσως περαιτέρω βελτίωση σε μια επόμενη κακοκαιρία, που θα ρίξει κάτω τον προσβεβλημένο καρπό.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.ypaithros.grπατώντας ΕΔΩ