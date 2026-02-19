Τελευταία Νέα
Ελαιόλαδο: Ζημιά για τους αγρότες η μειωμένη παραγωγή, πτώση στις τιμές στο χωράφι και στο ράφι

Η μειωμένη παραγωγή πιέζει φέτος τα έσοδα για τους ελαιοπαραγωγούς, ειδικά στην Κρήτη, την ίδια στιγμή που η τιμή του ελαιόλαδου έχει υποχωρήσει πάνω από 30% στο ράφι, με βάση στοιχεία για τον Ιανουάριο συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι -σημειωτέον στο λιανεμπόριο διατίθεται τυποποιημένο ελαιόλαδο που έχουν στις αποθήκες τους τα σούπερ μάρκετ και το οποίο έχει παραχθεί σε άλλη σεζόν.

Δεδομένου ότι οι τιμές παραγωγού διαμορφώνονται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση γίνεται κατανοητό ότι οι παραγωγοί ελαιολάδου θα έχουν καλύτερο εισόδημα όταν αυξάνεται η ζήτηση και η παραγωγή μπορεί να την καλύψει.

Σήμερα παρατηρείται αφενός μειωμένη ζήτηση λόγω και του αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού με χαμηλότερης ποιότητας αλλά φθηνότερο προϊόν και αφετέρου μειωμένη παραγωγή, με αποτέλεσμα πολλοί ελαιοπαραγωγοί να βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

