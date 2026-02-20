Τελευταία Νέα
Έλεγχοι για φοροδιαφυγή: Ειδικός αλγόριθμος επιλέγει φορολογούμενους και στόχους

Φορο-ελεγκτικό σαφάρι έχει εξαπολύσει η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο στόχαστρο χιλιάδες υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και επιστροφών φόρων, φακέλους μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών αλλά και υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες ή από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.

Οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα επιλέγονται με βάση ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεση της η ΑΑΔΕ. Οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση θα είναι οι πρώτες που θα ελεγχθούν.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του insider.gr πατώντας εδώ 
