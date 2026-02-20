Τελευταία Νέα
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Προς γενικευμένη εφαρμογή οδεύει, εντός του 2026, η ψηφιακή κάρτα εργασίας με την επέκτασή της στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στον δημόσιο τομέα αποτελεί κεντρικό κυβερνητικό, μετά τις εντυπωσιακές επιδόσεις που κατέγραψε – η μέχρι τώρα εφαρμογής της – ιδιαιτέρως στην αύξηση των δηλώσεων υπερωριακής απασχόλησης.

Η πλήρης λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη ΙΙ», από τις 16 Φεβρουαρίου, σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιοποιημένο εργασιακό περιβάλλον. Το νέο σύστημα μεταξύ των άλλων υπόσχεται απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων.

Κατάργηση εγγράφων και επαναλαμβανόμενων δηλώσεων. Άμεση πρόσβαση των εργαζομένων στα στοιχεία τους. Καλύτερο έλεγχο της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

Η εφαρμογή για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Η εφαρμογή του «Εργάνη ΙΙ»,  και η γενίκευση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αναμένεται να ενισχύσουν τη διαφάνεια και να περιορίζουν τη μη δηλωμένη εργασία.

Επίσης αναμένεται να βοηθήσουν ουσιαστικά στη διαφάνεια γύρω από τα εφαρμοζόμενα ωράρια εργασίας, καθώς και στην πλήρη καταγραφή αλλά και στην αμοιβή των υπερωριών.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

