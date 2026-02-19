Νίκος Μαλαπέτσας: «Έχει χτυπήσει καμπάνα σαν της… Παναγίας των Παρισίων για την εστίαση στη Μεσσηνία» (video)

Έντονο προβληματισμό και εύλογη ανησυχία προκαλούν τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων εστίασης, τα οποία καταγράφουν σημαντική επιδείνωση της εικόνας στη Μεσσηνία. Σε επίπεδο Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι μεταβολές είναι αρνητικές σχεδόν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με τη Μεσσηνία να εμφανίζει τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση (-8,1%) και ακόμη πιο έντονη πτώση στο Δ΄ τρίμηνο (-15,1%). Τα δεδομένα αυτά συνθέτουν μια εικόνα που ξεπερνά τη συγκυριακή κάμψη και παραπέμπει σε δομικές πιέσεις για τον κλάδο.

Την ανησυχία αυτή αποτυπώνουν και οι δηλώσεις του προέδρου του ΣΚΕΑΚ, κ. Μαλαπέτσα, ο οποίος — μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST TV — χαρακτήρισε το πρόβλημα «τεράστιο», σημειώνοντας ότι η Μεσσηνία καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη πτώση πανελλαδικά μετά τη Σαντορίνη. «Έχει χτυπήσει καμπάνα σαν της… Παναγίας των Παρισίων είναι τεράστιο το πρόβλημα» είπε και συνέχισε «Είναι ο δεύτερος νομός μετά τη Θήρα, δηλαδή τη Σαντορίνη, σε πτώση μετά τον κλάδο της εστίασης» σημείωσε αρχικά ο κ. Μαλαπέτσας μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST. ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΚ τόνισε πως «Στη Μεσσηνία καταγράφεται μια πτώση 8,1% που είναι πολύ σημαντική αλλά εάν συνυπολογίσουμε ότι όλες οι επιχειρήσεις 6-7% έχουμε αυξήσει τις τιμές μας, τότε η πτώση είναι κοντά στο 15%».

Παρά την άνοδο των διανυκτερεύσεων, η εστίαση εμφανίζει σημαντική μείωση κύκλου εργασιών, και έντονη κάμψη στο Δ΄ τρίμηνο. Η αντίφαση εντοπίζεται όταν οι αριθμοί μπουν σε διαδικασία σύγκρισης, ιδιαίτερα για τη Μεσσηνία. Τα καταλύματα στην περιοχή σημειώνουν σημαντική αύξηση (+7,3% ετησίως, +12,5% στο Δ΄ τρίμηνο), και η εστίαση έντονη μείωση (-8,1% ετησίως, -15,1% στο Δ΄ τρίμηνο), γεγονός που υποδηλώνει ότι η τουριστική ανάπτυξη δεν διαχέεται ισόρροπα σε όλη την τοπική αγορά.

Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΥΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΠΙΕΣΗ

Το Δ΄ τρίμηνο η πτώση εντείνεται στο -15,1%, καταγράφοντας τη δυσμενέστερη επίδοση στην Περιφέρεια. Παρά το υψηλό απόλυτο μέγεθος κύκλου εργασιών (150.370 χιλ. €), η συρρίκνωση είναι έντονη και αποτυπώνει συνθήκες πίεσης που πιθανόν σχετίζονται με αυξημένο λειτουργικό κόστος, περιορισμό της καταναλωτικής δαπάνης ή μετατόπιση της κατανάλωσης σε κλειστά ξενοδοχειακά πακέτα.

«Τα προβλήματα της εστίασης τα τελευταία χρόνια έχουν επιδεινωθεί ιδιαίτερα μετά την αύξηση του ΦΠΑ. Σημειώνοντας πως ο κλάδος αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες ο κ. Μαλαπέτσας εστίασέ και στο εξής παράδοξο «αγοράζουμε με 13% πουλάμε με 24% αυτή η διαφορά του 11% φεύγει από την τσέπη μας. 100 ευρώ αγοράζω ένα προϊόν και επιβαρύνομαι 13 ευρώ ΦΠΑ, το πουλάω πάλι με 100 χωρίς να βγάλω κέρδος και αποδίδω στο κράτος 24%. Το 11% από που θα φύγει; Από την τσέπη μου!», βάζοντας στη συνέχεια στην εξίσωση και το ενεργειακό κόστος που όπως είπε «τα τελεύει χρόνια έχε διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί. Το μισθοδοτικό κόστος. Οι αυξήσεις που κάνει η κυβέρνηση και ανεβαίνουν οι μισθοί, εννοείται το θέλουμε γιατί κάθε εργαζόμενος που αμείβεται καλά θα μπορέσει να καταναλώσει αλλά οι αυξήσεις των μισθών γίνονται από τους εργοδότες. Εμείς τις πληρώνουμε!».

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Φέτος, η διαδικασία για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παράλιας γίνεται μόνον ηλεκτρονικά. Η εξέλιξη αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης ενημερωτικής ημερίδας του ΣΚΕΑΚ με τον κ. Μαλαπέτσα να σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «Είμαστε σε επαφή με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούμε ως σύλλογος, για να μπορέσουμε να έχουμε μια υγιή σχέση χωρίς προβλήματα η οποία να βοηθήσει στο έργο τους αλλά και εμάς να λειτουργήσουμε».

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2025 (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 2024)

Κλάδος Καταλυμάτων ( NACE 55)

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφεται συνολικά αύξηση στον κύκλο εργασιών των καταλυμάτων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες:

Μεσσηνία : 69.459 χιλ. € (συνολική μεταβολή+7,3%)

: 69.459 χιλ. € (συνολική μεταβολή+7,3%) Αρκαδία: 12.185 χιλ. € (+7,7%)

Λακωνία : 42.744 χιλ. € (+3,0%)

: 42.744 χιλ. € (+3,0%) Αργολίδα : 48.856 χιλ. € (+2,2%)

: 48.856 χιλ. € (+2,2%) Κορινθία: 34.895 χιλ. € (+1,0%)

* Η Μεσσηνία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απόλυτη αξία κύκλου εργασιών στον κλάδο των καταλυμάτων στην Περιφέρεια, με σημαντική αύξηση.

Δ΄ Τρίμηνο 2025 (σε σχέση με Δ΄ Τρίμηνο 2024)

Καταλύματα – Πελοπόννησος

Θετική εικόνα για τη Μεσσηνία:

Μεσσηνία : +12,5%

: +12,5% Αρκαδία: +3,5%

Αργολίδα: +4,2%

Λακωνία: +5,0%

Κορινθία: -11,3%

Κλάδος Υπηρεσιών Εστίασης (NACE 56)

Στην εστίαση, η εικόνα είναι αρνητική σχεδόν σε όλη την Περιφέρεια:

Μεσσηνία : 150.370 χιλ. € ( -8,1% )

: 150.370 χιλ. € ( ) Αργολίδα : 105.002 χιλ. € (-5,2%)

: 105.002 χιλ. € (-5,2%) Λακωνία : 71.457 χιλ. € (-4,9%)

: 71.457 χιλ. € (-4,9%) Κορινθία : 137.778 χιλ. € (-0,5%)

: 137.778 χιλ. € (-0,5%) Αρκαδία: 57.341 χιλ. € (+0,6%) – οριακή αύξηση

Η Μεσσηνία καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στην Πελοπόννησο και μία από τις μεγαλύτερες πανελλαδικά στις Περιφερειακές Ενότητες με σημαντική συμμετοχή.

Δ΄ Τρίμηνο 2025 (σε σχέση με Δ΄ Τρίμηνο 2024)

Καταλύματα – Πελοπόννησος

Θετική εικόνα για τη Μεσσηνία:

Μεσσηνία : +12,5%

: +12,5% Αρκαδία: +3,5%

Αργολίδα: +4,2%

Λακωνία: +5,0%

Κορινθία: -11,3%

Η Μεσσηνία εμφανίζει τη μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση στην Πελοπόννησο στα καταλύματα.

Εστίαση – Δ΄ Τρίμηνο

Η εικόνα επιδεινώνεται:

Μεσσηνία : -15,1%

: Αργολίδα: -8,9%

Λακωνία: -7,5%

Αρκαδία: -0,6%

Κορινθία: +8,7%

Η Μεσσηνία καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση στην Πελοπόννησο στο Δ΄ τρίμηνο στην εστίαση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ