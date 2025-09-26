ΕΛΣΤΑΤ: Για τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές ξοδεύουν τα περισσότερα οι Έλληνες

Στα είδη διατροφής, στη στέγαση και στις μεταφορές ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2024 από την ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μέση μηνιαία δαπάνη το 2024 για τα ελληνικά νοικοκυριά φτάνει τα 1.724 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών αφορά τα είδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές, το 2024, ανήλθε στα 20.694,48 ευρώ (1.724,54 το μήνα), καταγράφοντας αύξηση 3,6%, σε τρέχουσες τιμές σε σχέση με το 2023

Το 50% των νοικοκυριών δαπανούν περισσότερα από 1.338 ευρώ το μήνα

