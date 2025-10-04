Σε χαμηλό 17ετίας η ανεργία, αλλά με πολλούς αστερίσκους – Αυξήθηκε η ανεργία των νέων

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία του Αυγούστου, που δημοσιοποιούνται με καθυστέρηση μετά από το «τράβηγμα του αυτιού» από τη Εurostat, επιβεβαιώνουν μια μικρή αποκλιμάκωση σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Συγκεκριμένα η εκτίμηση για την εποχική διορθωμένη ανεργία κυμαίνεται στο 8,1%, από 8,3% του αναθεωρημένου προς τα πάνω ποσοστού του Ιουλίου (η αρχική εκτίμηση ωστόσο έκανε λόγο για 8%).

Πρόκειται για ιστορικό χαμηλό 17ετίας, επιστρέφοντας στα προ κρίσης επίπεδα. Η τελευταία φορά που η ανεργία κυμάνθηκε στο 8,1% ήταν τον Σεπτέμβριο του 2008. Η ανεργία σημείωσε ορατή υποχώρηση σε ετήσιο επίπεδο, από 9,4% τον Αύγουστο του 2024.

«Αόρατοι» από την ΕΛΣΤΑΤ 407.000 άνεργοι

Άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η τεράστια απόκλιση των δεικτών της ΕΛΣΤΑΤ από τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για τους καταγεγραμμένους ανέργους.

