Αγορά εργασίας: Μεικτή εικόνα βλέπει η ΤτΕ – Στους 923.000 οι άνεργοι τον Ιανουάριο

Αντιφατικά μηνύματα εκπέμπει η αγορά εργασίας στην Ελλάδα, αν κρίνουμε από τα στοιχεία δύο επίσημων φορέων που είδαν ταυτόχρονα το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδας (Note_on_the_Greek_economy_20_02_2026), οι προοπτικές στην αγορά εργασίας παραμένουν θετικές, με την απασχόληση να αυξάνεται και την ανεργία να μειώνεται. Ωστόσο υπάρχουν προκλήσεις, που συνδέονται με τη «στενότητα» στην αγορά εργασίας (labour market tightness).

Υπενθυμίζουμε ότι στενότητα υπάρχει όταν οι κενές θέσεις εργασίας υπερβαίνουν την προσφορά εργατικών χεριών, κάτι που στην Ελλάδα δεν ισχύει ως γενικός κανόνας, αλλά μόνο σε ορισμένους κλάδους. Σύμφωνα με τους εργοδότες οι κενές θέσεις εργασίας συνδέονται με την αναντιστοιχία δεξιοτήτων, όταν δηλαδή ότι οι υποψήφιοι εργαζόμενοι ανά κλάδο και περιοχή δεν καλύπτουν τις ανάγκες και τη ζήτηση μιας συγκεκριμένης αγοράς. Από τη σκοπιά των εργαζομένων η αναντιστοιχία μπορεί να συνδέεται με τις χαμηλές αμοιβές και συνθήκες εργασίας, που δεν καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες, προτεραιότητες και προσόντα. Αποτελεί άλλωστε κοινή παραδοχή ότι έχουμε από το πλέον υπερ-εκπαιδευμένο (overqualified) εργατικό δυναμικό στην ΕΕ, με σχεδόν τέσσερις στους δέκα νέους εργαζόμενους να έχουν υψηλότερα μορφωτικά προσόντα από αυτά που απαιτούνται για τη δουλειά τους.

ΔΥΠΑ: Αυξήθηκαν οι άνεργοι τον Ιανουάριο

Πάντως, όπως παραδέχεται πρόσφατη ανάλυση της Eurobank, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας, η ελληνική αγορά εργασίας παραμένει «χαλαρή», καθώς το πραγματικό ποσοστό ανεργίας υπερβαίνει διαχρονικά την αποτελεσματική ανεργία. Το χάσμα ανεργίας έχει περιοριστεί αισθητά μετά το 2020, χωρίς όμως να μηδενιστεί, γεγονός που υποδηλώνει απόσταση από την πλήρη απασχόληση.

Η παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνεται εν μέρει από τα νέα στατιστικά στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την ανεργία.

Τον Ιανουάριο του 2026 οι άνεργοι ανήλθαν σε 923.853 άτομα.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ