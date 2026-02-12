Τελευταία Νέα
Πέμπτη
12
Φεβρουάριος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Tζόγος και ντελίβερι μπαίνουν στον πληθωρισμό – Τι αλλάζει στο καλάθι μας από 12 Φεβρουαρίου

Σε σημαντική αναθεώρηση των στοιχείων που συνθέτουν τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή προχωρά από αύριο η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Τα τυχερά παιχνίδια μπαίνουν πλέον και επίσημα στον υπολογισμό του πληθωρισμού, τόσο του εθνικού, όσο και του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού δείκτη με βάση τον οποίο γίνονται οι διεθνείς συγκρίσεις και με τον πληθωρισμό της ευρωζώνης.

Η αλλαγή θα φανεί από τα στοιχεία που θα ανακοινώσει η ΕΛΣΤΑΤ αύριο Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026, για τον πληθωρισμό του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η αλλαγή ήταν προγραμματισμένη για εφέτος, για να φέρει τα στατιστικά δεδομένα πιο κοντά στην πραγματική ζωή των νοικοκυριών.

Δεν είναι η μόνη αλλαγή όμως. Οι αλλαγές είναι βαθύτερες και αφορούν τον εκσυγχρονισμό του «καλαθιού» με βάση το πώς ξοδεύουμε τα χρήματά μας σήμερα, και όχι πώς τα ξοδεύαμε πριν από δέκα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

