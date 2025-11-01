ΕΛΤΑ: Αναπροσαρμογή του σχεδιασμού για το κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων – Αναμένονται ανακοινώσεις

Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση για το τερματισμό της λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, με κυβερνητικές πηγές να κάνουν λόγο για αλλαγές στο πλάνο διαχείρισης των καταστημάτων, το οποίο θα ανακοινωθεί από τη διοίκηση της εταιρείας.

Αναπροσαρμογή του σχεδιασμού για το κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ

Συγκεκριμένα, σχετικά με τα ΕΛΤΑ, κυβερνητικά στελέχη έλεγαν πως σε κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει. Ταυτόχρονα όμως, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Πιθανώς θα υπάρξει αναπροσαρμογή του αρχικού σχεδιασμού για το κλείσιμο των 204 καταστημάτων τη Δευτέρα.



Σαμαράς για ΕΛΤΑ: “Να επανεξεταστεί το κλείσιμο των 204 υποκαταστημάτων”

«Να επανεξεταστεί» η απόφαση να κλείσουν 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ ζητά ο Αντώνης Σαμαράς, μέσω δήλωσής του. Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ότι κάτι τέτοιο «αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους», κάνοντας λόγο για μια κίνηση με «συμβολισμό» που υπερβαίνει «κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχεδια μιας επιχείρησης».

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά για τα ΕΛΤΑ

«Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί. Γιατι ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχεδια μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία – και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη. Να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους».



