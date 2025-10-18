Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
18
Οκτώβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεργειακή ανάσα για τα νοικοκυριά: Μειωμένες τιμές σε πετρέλαιο και βενζίνη, σταθερό το ρεύμα

Share

Χαμηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι για το πετρέλαιο θέρμανσης και τη βενζίνη διαμορφώνονται μέχρι στιγμής στην αγορά, στην έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται κοντά στα περυσινά επίπεδα αλλά με ανοδικές τάσεις σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις από το Χρηματιστήριο Ενέργειας τον Οκτώβριο.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη σε τιμές που ξεκινούν από 1,09 ευρώ το λίτρο για παραγγελίες στα μεγάλα αστικά κέντρα, έναντι 1,18-1,19 ευρώ το λίτρο που ήταν πέρυσι στην έναρξη της περιόδου θέρμανσης πανελλαδικά και 1,16-1,17 στην Αττική. Οι τιμές κλιμακώνονται προς τα πάνω για μικρές παραγγελίες καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές. Από την άλλη, αρκετές εταιρείες κάνουν προσφορές με άτοκες δόσεις ή εκπτώσεις για αγορά με πιστωτική κάρτα.

Συγκρατημένες είναι έως τώρα και οι παραγγελίες πετρελαίου από τους καταναλωτές, λόγω καιρού ή / και προσδοκιών για υποχώρηση των διεθνών τιμών που θα μετακυλισθεί στις τιμές καταναλωτή. Η τελευταία μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ) επισημαίνει ταχεία αύξηση της προσφοράς και λιγότερο της ζήτησης, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για υποχώρηση των τιμών. Ωστόσο η προοπτική επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία και η μειωμένη διαθεσιμότητα διυλιστηρίων σύμφωνα με τον ΙΕΑ μπορεί να κρατήσει τις τιμές.

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.iefimerida.gr πατώντας εδώ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ