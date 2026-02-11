Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Πως επωφελείται η αγορά εργασίας από τις 260 χιλιάδες θέσεις που καλύπτουν

Σημαντικό όφελος τόσο για τους ίδιους όσο και για την αγορά εργασίας συνεπάγεται για τους συνταξιούχους που συνεζίζουν να εργάζονται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν άρτιο το εισόδημά τους.

Όπως είναι γνωστό οι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται στην αγορά εργασίας, παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν, ανέρχονται σε 260 χιλιάδες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αλέξανδρος Βαρβέρης, διοικητής ΕΦΚΑ, στο ΕΡΤnews Radio, ο ευεργετικός νόμος 5078 έδωσε τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μπορούν να είναι εργαζόμενοι χωρίς να περικόπτεται η σύνταξή τους και όρισε κάποιους κανόνες για να υλοποιηθεί αυτό. Δηλαδή, να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές με κάποιο επιπλέον πόρο.

