Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
11
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Πως επωφελείται η αγορά εργασίας από τις 260 χιλιάδες θέσεις που καλύπτουν

Share

Σημαντικό όφελος τόσο για τους ίδιους όσο και για την αγορά εργασίας συνεπάγεται για τους συνταξιούχους που συνεζίζουν να εργάζονται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν άρτιο το εισόδημά τους.

Όπως είναι γνωστό οι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται στην αγορά εργασίας, παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν, ανέρχονται σε 260 χιλιάδες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αλέξανδρος Βαρβέρης, διοικητής ΕΦΚΑ, στο ΕΡΤnews Radio, ο ευεργετικός νόμος 5078 έδωσε τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μπορούν να είναι εργαζόμενοι χωρίς να περικόπτεται η σύνταξή τους και όρισε κάποιους κανόνες για να υλοποιηθεί αυτό. Δηλαδή, να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές με κάποιο επιπλέον πόρο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode