Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
13
Μάρτιος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Τα εκκαθαριστικά ante portas

Share

Ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι θα αναρτηθούν τα περίπου επτά εκατομμύρια εκκαθαριστικά για τον ΕΝΦΙΑ.

Τα εκκαθαριστικά θα είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς για να δουν το ποσό που τους αναλογεί.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν όσοι απέκτησαν μέσα στο προηγούμενο έτος κάποιο ακίνητο, είτε μέσω γονικής παροχής είτε μέσω αγοράς.

Στο μεταξύ, η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαρτίου ενώ συνολικά οι δόσεις είναι 12. Μπορεί και εφάπαξ να πληρωθεί, αλλά χωρίς έκπτωση.

Εκπτώσεις

Ωστόσο εκπτώσεις προβλέπονται για τα πλήρως ασφαλισμένα για σεισμό, πλημμύρα και φωτιά κτίρια κατά την περυσινή χρονιά, από τρεις μήνες και πάνω. Η έκπτωση είναι 10% ή 20%, ανάλογα με την αξία του ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του news247.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode