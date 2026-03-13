ΕΝΦΙΑ: Τα εκκαθαριστικά ante portas

Ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο εκτιμάται ότι θα αναρτηθούν τα περίπου επτά εκατομμύρια εκκαθαριστικά για τον ΕΝΦΙΑ.

Τα εκκαθαριστικά θα είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς για να δουν το ποσό που τους αναλογεί.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν όσοι απέκτησαν μέσα στο προηγούμενο έτος κάποιο ακίνητο, είτε μέσω γονικής παροχής είτε μέσω αγοράς.

Στο μεταξύ, η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαρτίου ενώ συνολικά οι δόσεις είναι 12. Μπορεί και εφάπαξ να πληρωθεί, αλλά χωρίς έκπτωση.

Εκπτώσεις

Ωστόσο εκπτώσεις προβλέπονται για τα πλήρως ασφαλισμένα για σεισμό, πλημμύρα και φωτιά κτίρια κατά την περυσινή χρονιά, από τρεις μήνες και πάνω. Η έκπτωση είναι 10% ή 20%, ανάλογα με την αξία του ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του news247.gr πατώντας εδώ