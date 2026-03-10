ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι πληρώνουν λιγότερα και ποιοι περισσότερα – Έρχονται τα εκκαθαριστικά

Θέμα ημερών είναι η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για το 2026, με τον «λογαριασμό» του φόρου ακινήτων να φτάνει σε περίπου 7,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες μέσα στις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, έως τις 10 Μαρτίου η ΑΑΔΕ θα έχει αποστείλει τα εκκαθαριστικά για έναν φόρο συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ, ο οποίος θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Μαρτίου 2026 και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027. Τα φετινά εκκαθαριστικά αναμένεται να είναι «πολλών ταχυτήτων», καθώς περίπου δύο στους δέκα ιδιοκτήτες θα δουν μειωμένο φόρο σε σχέση με πέρυσι, ενώ σημαντικές διαφοροποιήσεις θα υπάρξουν για περίπου ένα εκατομμύριο φορολογούμενους λόγω νέων ρυθμίσεων που προβλέπουν μειώσεις, εκπτώσεις ή ακόμη και πλήρη απαλλαγή από τον φόρο για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Στους κερδισμένους της φετινής εκκαθάρισης βρίσκονται οι ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει την κατοικία τους έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας. Για κατοικίες αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ η έκπτωση φτάνει στο 20% από 10% που ίσχυε πέρυσι, ενώ για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας η έκπτωση παραμένει στο 10%, με την προϋπόθεση η ασφάλιση να έχει γίνει για τουλάχιστον τρεις μήνες μέσα στο 2025. Παράλληλα, μειωμένος κατά 50% θα είναι ο φόρος για κύριες κατοικίες σε περισσότερους από 13.000 μικρούς οικισμούς της χώρας με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους – ή έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και παραμεθόριες περιοχές – με εξαίρεση τους οικισμούς της Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Η ρύθμιση αφορά περίπου ένα εκατομμύριο κύριες κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 400.000 ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται πλήρης κατάργηση του φόρου από το 2027.

