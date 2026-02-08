Τελευταία Νέα
myPROPERTY: Άνοιξε η πλατφόρμα για την έκπτωση ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες

Άνοιξε η πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ για τις αιτήσεις μείωσης ΕΝΦΙΑ σε ασφαλισμένες κατοικίες. Αν το σπίτι σας είναι ασφαλισμένο, μπορείς να πετύχεις έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ 2025.

Το Pricefox, η online πλατφόρμα σύγκρισης τιμών και αγοράς ασφάλειας σπιτιού, ενημερώνει τα νοικοκυριά με ασφαλισμένες κατοικίες για την διαδικασία αίτησης για μείωση στον ΕΝΦΙΑ.

1.Ποιοι δικαιούνται μείωση του ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες;

Μείωση του ΕΝΦΙΑ δικαιούνται μόνο Φυσικά Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα σε κατοικία, η οποία περιλαμβάνεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και είναι ασφαλισμένη.

Μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται και σε περίπτωση που λήπτης της ασφάλισης είναι νομικό πρόσωπο, αλλά δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας έχει φυσικό πρόσωπο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ

