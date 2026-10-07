Ενημερωτικές ομιλίες σε Φιλιατρά και Γαργαλιάνους για την προστασία των πολιτών από τις απάτες

Ενημερωτικές δράσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών εξαπάτησης πολιτών διοργανώνει ο Δήμος Τριφυλίας, με την υποστήριξη του Αστυνομικού Τμήματος Γαργαλιάνων.

Με αφορμή περιστατικά εξαπάτησης που έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές του Δήμου και με στόχο την προστασία των δημοτών, ιδιαίτερα των ατόμων τρίτης ηλικίας που συχνά αποτελούν στόχο επιτήδειων, θα πραγματοποιηθούν δύο ενημερωτικές ομιλίες σε Φιλιατρά και Γαργαλιάνους.

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00, στο Μουσείο Ελληνικής Εκπαίδευσης στα Φιλιατρά, ενώ η δεύτερη θα γίνει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00, στην Μπρίσκειο Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων.

Ομιλητής στις δύο δράσεις θα είναι ο Ανθυπαστυνόμος Αθανάσιος Φωτόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος θα ενημερώσει τους πολίτες για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν περιστατικά απάτης.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης θα βρεθούν οι τηλεφωνικές, διαδικτυακές και άλλες μορφές εξαπάτησης, που έχουν ως στόχο την απόσπαση χρηματικών ποσών από ανυποψίαστους πολίτες.

Στις ενημερωτικές δράσεις συμμετέχουν η Κοινωνική Υπηρεσία, το ΚΑΠΗ, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τριφυλίας.

Όπως επισημαίνεται από τον Δήμο, στόχος των δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των δημοτών, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν έγκαιρα τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι και να προστατεύουν τους ίδιους και τα οικονομικά τους.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία του Δήμου Τριφυλίας και την υποστήριξη του Α.Τ. Γαργαλιάνων.