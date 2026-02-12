Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Ενημερωτική δράση του Κέντρου Κοινότητας στον Άρι

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, στελέχη του Κέντρου Κοινότητας της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας πραγματοποίησαν στον Άρι ενημερωτική συνάντηση για γονείς, με θέματα που αφορούσαν τα παιδιά, όπως:

  • η σημασία της εκπαίδευσης και η σταθερή φοίτηση στο σχολείο
  • η σωστή διατροφή
  • το κάπνισμα
  • η υπερβολική χρήση οθονών
  • η τήρηση του εμβολιαστικού προγράμματος
  • η συνειδητοποίηση των γονέων ως προς την ευθύνη τους απέναντι στα παιδιά
  • η ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και της ενεργού συμμετοχής των γονέων

Η επαφή με τους γονείς έγινε σε πολύ καλό και φιλικό κλίμα, καθώς εξέφρασαν θετικά σχόλια. Επίσης, μίλησαν για την ανάγκη επικοινωνίας που υπάρχει, προκειμένου να ενημερώνονται και να προσπαθούν ακόμα περισσότερο  για την στήριξη των παιδιών τους.

Ο Δήμος Καλαμάτας ευχαριστεί θερμά τους γονείς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του και τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Άριος,  κ. Ευάγγελο Πλακιά ,  για την συνεργασία του και  την συμβολή του στην επιτυχία της συνάντησης.

