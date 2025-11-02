Ενισχύσεις 600 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο σε 2,4 εκατ. πολίτες

Ενισχύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ αναμένεται να δουν τον τρέχοντα μήνα 2,4 εκατομμύρια πολίτες της χώρας, καθώς ξεκινούν οι καταβολές των ενισχύσεων που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ εφαρμόζονται και μέτρα που έχουν ήδη νομοθετηθεί πριν από το καλοκαίρι.

Πρόκειται για το μέτρο της επιστροφής ενοικίου σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, αλλά και η καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ σε περίπου 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των εν λόγω μέτρων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο πακέτο ενισχύσεων που περιέγραψε πρόσφατα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Το πακέτο είναι συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, τα οποία πρόκειται να αρχίσουν να καταβάλλονται σταδιακά τους επόμενους 7 μήνες και θα καλύψουν μια περίμετρο άνω των 5 εκατομμυρίων πολιτών. Περιλαμβάνονται μέτρα όπως οι μειώσεις στις κλίμακες άμεσης φορολογίας, οι τακτικές ετήσιες αυξήσεις στους συνταξιούχους, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς με ταυτόχρονες αυξήσεις στους συνταξιούχους, η εκ νέου αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα και των μισθολογικών κλιμακίων για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι αυξήσεις στους ένστολους που ξεπερνούν μεσοσταθμικά τον ένα επιπλέον μισθό κ.ά.

Τι καταβάλλεται τον Νοέμβριο

Η αρχή στις καταβολές γίνεται από τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου και της ενίσχυσης των 250 ευρώ. Και οι δυο πληρωμές έχουν προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. Αναλυτικά, όσον αφορά στην επιστροφή ενοικίου, οι δικαιούχοι αγγίζουν το ένα εκατομμύριο νοικοκυριά με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αφορά σε ενοικιαστές οι οποίοι πλήρωσαν ενοίκιο το 2024, είτε για κύρια είτε για φοιτητική κατοικία. Πρόκειται για μόνιμου χαρακτήρα μέτρο, που θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο και στόχο έχει, όπως αναφέρουν τα στελέχη του υπουργείου, να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις του στεγαστικού προβλήματος στην καθημερινότητα των νοικοκυριών που ζουν στο νοίκι.

