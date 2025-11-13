Ενοίκια: Υποχρεωτικά μέσω τραπέζης από το 2026

Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο πληρωμής των ενοικίων τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου 5222/2025, η οποία προβλέπει ότι όλα τα μισθώματα κατοικιών θα πρέπει να καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού του ιδιοκτήτη που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Η ρύθμιση αφορά τόσο νέα όσο και υφιστάμενα μισθωτήρια, αντικαθιστώντας πλήρως τον παραδοσιακό τρόπο πληρωμής «στο χέρι».

Ο νόμος εισάγει βαριές ποινές για όσους δεν τηρήσουν τη διαδικασία. Οι ιδιοκτήτες που συνεχίσουν να λαμβάνουν ενοίκια εκτός τραπεζικού συστήματος θα χάσουν τη φορολογική έκπτωση 5% που προβλέπεται για ζημιές και αποσβέσεις ακινήτων – ρύθμιση που η ΠΟΜΙΔΑ χαρακτηρίζει «έμμεση ποινή». Από την άλλη πλευρά, οι ενοικιαστές που αρνηθούν να πληρώνουν μέσω τραπέζης χάνουν το ετήσιο επίδομα ενός ενοικίου και κάθε κρατική ενίσχυση που αφορά μισθώσεις. Έτσι, διαμορφώνεται ένα διπλό κίνητρο συμμόρφωσης, με ποινές και για τις δύο πλευρές.

