Ενοίκια: Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για μισθωτές και εκμισθωτές

Ο χρόνος έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών. Από την 1η Απριλίου 2026 κάθε πληρωμή ενοικίου που θα γίνεται εκτός τραπεζικού συστήματος θα συνοδεύεται από απώλειες τόσο για τους ενοικιαστές όσο και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Όσοι συνεχίσουν να εισπράττουν «στο χέρι» ενοίκια θα χάσουν την έκπτωση 5% στο εισόδημά τους από μισθώματα

Οι ενοικιαστές που θα πληρώνουν το ενοίκιο με μετρητά θα χάσουν το «δώρο» του ενός ενοικίου τον χρόνο αλλά και κάθε ενίσχυση ή επίδομα που παρέχεται από το κράτος για μισθώσεις. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα συνεχίζουν να εισπράττουν «στο χέρι» ενοίκια θα χάσουν την έκπτωση 5% στο εισόδημά τους από μισθώματα, με αποτέλεσμα να βρίσκονται αντιμέτωποι με την πληρωμή περισσότερου φόρου.