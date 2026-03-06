Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για αισχροκέρδεια, στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Με τη φράση «είναι απολύτως αδύνατο να γλιτώσουμε τις ανατιμήσεις», αρμόδιος κυβερνητικός αξιωματούχος εξηγεί ότι είναι μονόδρομος για την πολιτεία να λάβει μέτρα για κάθε ενδεχόμενο. Εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί για κάποιες εβδομάδες, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στην Ευρώπη θα είναι μεγάλες, και ο περιορισμός τους στη χώρα μας για την κυβέρνηση ένα δύσκολο «στοίχημα». Ακόμη περισσότερο αν ο πόλεμος διαρκέσει πολλούς μήνες!

Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις, από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής προέρχεται περίπου το ένα τέταρτο των ενεργειακών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Κι αν το Ιράν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, και μάλιστα επί μακρόν, τότε το κόστος για τη μεταφορά του πετρελαίου θα εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη, οδηγώντας σε μεγάλες ανατιμήσεις στην ενέργεια, σε αγαθά αλλά και σε υπηρεσίες. Δεδομένου ότι το 2026 είναι εκλογική χρονιά, το σενάριο για ένα νέο «τσουνάμι» ακρίβειας, θέτει την κυβέρνηση σε αυξημένη εγρήγορση, εξετάζοντας όλα τα μέτρα.

Το σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση «ακουμπά» πάνω σε λύσεις που υιοθετήθηκαν εν πολλοίς την περίοδο της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και στην περίοδο της πανδημίας του Covid.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ