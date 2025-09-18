Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα – Δραματικά τα στοιχεία για το γ’ τρίμηνο του 2025

Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέτει ως στόχο την κάλυψη του 80% των εργαζομένων από συλλογικές διαπραγματεύσεις, στην Ελλάδα όμως έχουμε πετύχει το ακριβώς αντίθετο. Ως και το πρώτο τρίμηνο του 2025, το 81% των εργαζομένων στη χώρα μας δεν καλύπτονταν από καμία συλλογική σύμβαση, όπως αποδεικνύει το Παρατηρητήριο Μισθών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕCB Wage Tracker).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ για την Ελλάδα, το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΣΣΕ) υποχώρησε στο 16%. Η εικόνα για το τρίτο τρίμηνο (που λήγει σε 13 μέρες) διαγράφεται ακόμα χειρότερη. Οι εν ενεργεία ΣΣΕ δεν αφορούν πλέον ούτε καν τον έναν στους δέκα εργαζόμενους, με το ποσοστό κάλυψης να πέφτει στο 8,6%.

Στον πάτο της Ευρωζώνης η Ελλάδα και στις συλλογικές διαπραγματεύσεις

Τα δεδομένα της ΕΚΤ αντλούνται από τις κεντρικές τράπεζες και τις αρμόδιες υπηρεσίες των χωρών που συμμετέχουν στο Παρατηρητήριο Μισθών, μία εκ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

