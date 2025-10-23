Τελευταία Νέα
Εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης στη Μεσσηνία – Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 67 φυτά κάνναβης και περίπου 2 κιλά κάνναβης (pics)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν, σε οικία όπου διαμένει προσωρινά 41χρονος ημεδαπός, εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης.

Ειδικότερα, ύστερα από έρευνα αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, εξακριβώθηκε η δραστηριοποίηση του 41χρονου, τουλάχιστον από τριμήνου, στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβης) σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας και σε περιοχή του δήμου Τριφυλίας.

Σε βάρος του προαναφερόμενου άντρα σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προχθές (21.10.2025) το μεσημέρι, ανωτέρω αστυνομικοί,  διενήργησαν έρευνα σε υπόγειο οικίας όπου διέμενε προσωρινά ο 41χρονος σε τοπική κοινότητα του δήμου Τριφυλίας, όπου βρέθηκε εργαστήριο εσωτερικής καλλιέργειας κάνναβης, εντός του οποίου καλλιεργούνταν  με τεχνητές συνθήκες φωτισμού, θέρμανσης και εξαερισμού συνολικά -67- φυτά κάνναβης ύψους έως -50- εκατοστών.

Επιπλέον, στην εν λόγω οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -6- ανισοβαρείς συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους -1- κιλού και -933- γραμμαρίων και
  • καλλιεργητικός εξοπλισμός (λαμπτήρες, θερμόμετρο, ανεμιστήρας, ηλεκτρικός προβολέας, λιπάσματα, ξηραντήριο).

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

