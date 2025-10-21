Εορτασμός της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος, «Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου», πραγματοποιήθηκε στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο εορτασμός της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος «Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου» πραγματοποιήθηκε χθες (20.10.2025) στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, καθώς η 20η Οκτωβρίου, έχει θεσπιστεί από την Πολιτεία, ως ημέρα για την αναγνώριση του έργου και της προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας στο κοινωνικό σύνολο.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, τελέστηκε Δοξολογία στους Ιερούς Μητροπολιτικούς Ναούς σε Καλαμάτα, Κόρινθο, Ναύπλιο, Σπάρτη και Τρίπολη, όπου εδρεύουν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Μετά το πέρας των τελετών, αναγνώστηκε η ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες δεξιώσεις.

Με την παρουσία τους τίμησαν τις εκδηλώσεις οι Αρχές και οι τοπικοί φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αντιπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων και ενώσεων αποστράτων, απόστρατοι, καθώς και μέλη των οικογενειών του προσωπικού του Σώματος.