Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 22 Μαρτίου

Εορτολόγιο: Σήμερα, Κυριακή 22 Μαρτίου 2026, είναι Δ΄ Κυριακή των Νηστειών, Αγίας Δροσίδας και των πέντε Παρθένων, Ιωάννου της Κλίμακος.

Γιορτάζουν: Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Γεγονότα στις 22 Μαρτίου

238 Ο Γορδιανός Α’ και ο γιος του Γορδιανός Β’ ανακηρύσσονται Ρωμαίοι Αυτοκράτορες.

871 Ο Έθελρεντ του Ουέσσεξ και του Κεντ ηττάται από τους Δανούς στη μάχη του Μέρτον.

1622 Η Σφαγή του Τζέιμσταουν: Ινδιάνοι σκοτώνουν στο Τζέιμσταουν της Βιρτζίνια 347 Άγγλους αποίκους, το ένα τρίτο του πληθυσμού της αποικίας.

1821 Ελληνική Επανάσταση του 1821 Οι Γρηγοράκηδες μαζί με άλλους οπλαρχηγούς της Ανατολικής Μάνης, τον Π. Κοσονάκο, Ι. Κατσούλη κ.ά. ύψωσαν στο Μαραθονήσι

1919 Ιδρύεται το Λιμενικό Σώμα.

1945 Με προτροπή του τότε Βασιλέως της Αιγύπτου Φαρούκ συστήνεται στο Κάϊρο από επτά Αραβικές χώρες ο Αραβικός Σύνδεσμος.

1960 Οι Άρθουρ Σόλου και Τσαρλς Τάουνς πατεντάρουν το λέιζερ.

1961 Επίθεση κατά της Ελλάδας για τις συνθήκες διαβίωσης των Μουσουλμάνων της Θράκης εξαπολύουν οι τουρκοκυπριακές εφημερίδες, ενώ στην Τουρκία δημοσιεύεται άρθρο του Μπουλέντ Ετζεβίτ, ο οποίος εκφράζεται με ιδιαίτερη θέρμη υπέρ της ελληνοτουρκικής φιλίας.

1961 Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων το νομοσχέδιο περί κυρώσεως της σύμβασης για την αποζημίωση των θυμάτων του ναζισμού.

1961 Εγκαινιάζεται, ύστερα από γενική ανακαίνιση, το Ζάππειον μέγαρο.

1982 Ψηφίζεται στη Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο.

1993 Η εταιρία Intel βγάζει στην αγορά τον πρώτο μικροεπεξεργαστή Pentium.

Πηγή: thetoc.gr