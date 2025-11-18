Επετειακή Εκδήλωση για τα 40 χρόνια λειτουργίας των Καλλιτεχνικών Σχολών του Δήμου Καλαμάτας

Ο Σύλλογος «ΤΕΡΨΙΣ», σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας, την Κοινωφελή Επιχείρηση ΦΑΡΙΣ και τις Καλλιτεχνικές Σχολές του Δήμου ( Δημοτικό Ωδείο, Δημοτική Σχολή Χορού και το Eικαστικό Σχολείο), διοργάνωσε μια μεγάλη επετειακή Εκδήλωση για τα 40 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς των Σχολών στην πολιτιστική ζωή της πόλης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025, στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Νωρίτερα, ο καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εικαστικού Σχολείου Παναγιώτης Λαμπρινίδης, ξενάγησε τους παρευρισκόμενους στην έκθεση εικαστικών «Black&White». Κατά τη διάρκεια της επετειακής συναυλίας συμμετείχε η Δημοτική Σχολή Χορού με τις μαθήτριες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Η βραδιά ήταν μια γιορτή αφιερωμένη στη χαρά της δημιουργίας και της μνήμης στα χρόνια που οι Δημοτικές Σχολές ξεκίνησαν να αφήνουν το πολιτιστικό τους αποτύπωμα στην πόλη της Καλαμάτας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν: τμήματα της Δημοτικής Σχολής Χορού, καθηγητές, μαθητές και απόφοιτοι του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, ειδικοί καλεσμένοι Καλλιτέχνες.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με έργα των Γ. Κουρουπού, Μ. Αλεξιάδη, Ν. Ξανθούλη και Στ. Γυφτάκη, από το επετειακό CD για τα 40 χρόνια λειτουργίας του Ωδείου, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και με χρηματοδότηση του Συλλόγου ΤΕΡΨΙΣ, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες, καθώς και έργα από το διεθνές και εγχώριο ρεπερτόριο.

Στην έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρόεδρος της Κ.Ε. Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης, ο οποίος μετέφερε το μήνυμα του Δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου που βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της έκθεσης Philoxenia, καθώς επίσης και οι πρώην Δήμαρχοι Σταύρος Μπένος, Γιώργος Κουτσούλης και Παναγιώτης Νίκας.