Επίδομα 391 ευρώ μηνιαίως χωρίς ηλικιακό όριο – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ

Σε ισχύ έχει τεθεί το νέο θεσμικό καθεστώς για το επίδομα κώφωσης και βαρηκοΐας, όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 6133/30-04-2025 (ΦΕΚ Β’ 2086/2025). Η ρύθμιση προβλέπει μηνιαία οικονομική ενίσχυση 391 ευρώ για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, χωρίς να τίθεται κανένα ηλικιακό όριο για τη χορήγησή της.

Με βάση τη νέα απόφαση, το επίδομα δύναται να καταβάλλεται ταυτόχρονα με άλλες οικονομικές παροχές. Εφόσον ο δικαιούχος λαμβάνει μικρότερο ποσό από διαφορετικό φορέα, ο ΟΠΕΚΑ θα καλύπτει τη διαφορά μέχρι το ύψος της ενίσχυσης. Αντίθετα, σε περίπτωση που η άλλη παροχή ισούται ή υπερβαίνει τα 391 ευρώ, δεν θα καταβάλλεται επιπλέον ποσό.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ρητά ότι η λήψη σύνταξης από το Δημόσιο ή από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την ενίσχυση, διασφαλίζοντας συμπληρωματική οικονομική στήριξη στους δικαιούχους.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το επίδομα

Δικαιούχοι είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, ομογενείς, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, άτομα με καθεστώς διεθνούς ή επικουρικής προστασίας, καθώς και μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ.

Η καταβολή της παροχής μπορεί να διακοπεί εφόσον ο δικαιούχος παραμείνει εκτός Ελλάδας για διάστημα άνω των έξι μηνών μέσα σε ένα έτος ή εάν παύσουν να ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.newmoney.gr πατώντας ΕΔΩ