Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
1
Μάρτιος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 391 ευρώ μηνιαίως χωρίς ηλικιακό όριο – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ

Share

Σε ισχύ έχει τεθεί το νέο θεσμικό καθεστώς για το επίδομα κώφωσης και βαρηκοΐας, όπως ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 6133/30-04-2025 (ΦΕΚ Β’ 2086/2025). Η ρύθμιση προβλέπει μηνιαία οικονομική ενίσχυση 391 ευρώ για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, χωρίς να τίθεται κανένα ηλικιακό όριο για τη χορήγησή της.

Με βάση τη νέα απόφαση, το επίδομα δύναται να καταβάλλεται ταυτόχρονα με άλλες οικονομικές παροχές. Εφόσον ο δικαιούχος λαμβάνει μικρότερο ποσό από διαφορετικό φορέα, ο ΟΠΕΚΑ θα καλύπτει τη διαφορά μέχρι το ύψος της ενίσχυσης. Αντίθετα, σε περίπτωση που η άλλη παροχή ισούται ή υπερβαίνει τα 391 ευρώ, δεν θα καταβάλλεται επιπλέον ποσό.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ρητά ότι η λήψη σύνταξης από το Δημόσιο ή από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την ενίσχυση, διασφαλίζοντας συμπληρωματική οικονομική στήριξη στους δικαιούχους.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το επίδομα

Δικαιούχοι είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, ομογενείς, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, άτομα με καθεστώς διεθνούς ή επικουρικής προστασίας, καθώς και μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ.

Η καταβολή της παροχής μπορεί να διακοπεί εφόσον ο δικαιούχος παραμείνει εκτός Ελλάδας για διάστημα άνω των έξι μηνών μέσα σε ένα έτος ή εάν παύσουν να ισχύουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.newmoney.gr πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode