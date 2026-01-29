Eπίδομα Παιδιού και Στέγασης, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Αναπηρικά – Πάνω από 197 εκατ. ευρώ καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Σειρά κοινωνικών επιδομάτων για τον μήνα Ιανουάριο, όπως Επίδομα Παιδιού, Επίδομα Στέγασης, Αναπηρικά επιδόματα κ.α. αναμένεται να καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή (30.01.2026) σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Πιο αναλυτικά, το ύψος των επιδομάτων και ενισχύσεων που θα καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ, ανέρχονται συνολικά σε 197.197.732 ευρώ, και αφορούν 612.257 δικαιούχους.
Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:
- Επίδομα Παιδιού: 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 ευρώ
- Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι -20.075.171 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι -35.344.081 ευρώ
- Αναπηρικά: 203.660 δικαιούχοι – 98.845.447 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι – 172.008 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι -175.818 ευρώ
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι 9.684.783 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι – 59.141 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχο ι- 12.682.700 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 59 δικαιούχοι – 27.900 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι-201.500 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ
- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι – 38.775 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι – 478.540 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 ευρώ
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.138 δικαιούχοι – 3.434.359 ευρώ
- Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι -13.616 ευρώ
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.
Πηγή: newsit.gr