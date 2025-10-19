Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης 2025: Πότε θα καταβληθεί και σε ποιους

Αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει για να καταβληθεί το επίδομα θέρμανσης, σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ταυτόχρονα από τον Νοέμβριο θα ανοίξει και η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ MyΘέρμανση για την καταβολή του.

Το MyΘέρμανση, δίνει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης 2025 – 2026, που καλύπτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

