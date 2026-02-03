Οι 5 πυλώνες του Εθνικού Απολυτηρίου: Ποιους μαθητές αφορά, το χρονοδιάγραμμα του διαλόγου

Ξεκινά ο διάλογος για το νέο Εθνικό Απολυτήριο με υπερκομματικό χαρακτήρα και στόχο την αναμόρφωση του Λυκείου, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις μεγάλες τεχνολογικές και επαγγελματικές προκλήσεις της εποχής.

Η διαδικασία πρόκειται να ξεκινήσει την προσεχή εβδομάδα στη Βουλή, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, και σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα διαρκέσει εννέα μήνες, με διακριτά στάδια και στόχο την εκπόνηση νομοθετικής πρωτοβουλίας προς το τέλος του έτους.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα

Φεβρουάριος 2026: Εκκίνηση – ομάδες εργασίας – καθοδηγητικά ερωτήματα

Μάρτιος–Απρίλιος 2026: Θεματικές συζητήσεις & συμμετοχικός διάλογος

Μάιος–Ιούνιος 2026: Σύνθεση & επεξεργασία ειδικών ζητημάτων

Ιούλιος–Σεπτέμβριος 2026: Δημόσια διαβούλευση επί Κειμένου Θέσεων

Οκτώβριος 2026: Τελική Έκθεση & χάρτης εφαρμογής με πιλοτικές φάσεις

Ο διάλογος προχωρά σταδιακά, με ορόσημα και ανεξάρτητη αποτίμηση.

Οι πέντε πυλώνες

Ο εθνικός διάλογος θα περιστραφεί γύρω από πέντε θεματικούς πυλώνες, υπό την επίβλεψη ισάριθμων υπο-ομάδων, οι οποίες θα στελεχωθούν από καθηγητές και δασκάλους της τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να επιτευχθεί σύνθεση προτάσεων από όλα τα στάδια της μαθητικής ζωής.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, περιλαμβανομένου του προγράμματος σπουδών, ο δεύτερος τη σχολική ζωή, ο τρίτος την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ο τέταρτος τις κτιριακές, ψηφιακές και εργαστηριακές υποδομές και ο πέμπτος τη διακυβέρνηση.

