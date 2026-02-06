DEREE, The American College of Greece: 13-15 Φεβρουαρίου έρχεται στην Καλαμάτα | Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το μεγάλο εκπαιδευτικό roadshow (video)

Μια μοναδική ευκαιρία για μαθητές και γονείς να ενημερωθούν για τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, το ευρύ δίκτυο υποτροφιών και τις προοπτικές καριέρας που προσφέρει το DEREE – The American College of Greece, αποτελεί το γνωστό και πολυαναμενόμενο Roadshow στη Μεσσηνία.

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» της τηλεόρασης BEST με την Αναστασία Μάντζαρη, φιλοξενήθηκαν η Κατερίνα Γάκη, Senior Director, Office of Admissions, και η Δήμητρα Κουμαριανού, Senior Manager, Office of Admissions του Deree, οι οποίες παρουσίασαν αναλυτικά το Roadshow που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Elite City Resort, στην Καλαμάτα.

Ένα τριήμερο γεμάτο γνώση, καθοδήγηση και ευκαιρίες

Καθ’ όλη τη διάρκειά του, οι μελλοντικοί φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν για το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου ατομικά ραντεβού με εξειδικευμένους συμβούλους σπουδών, λαμβάνοντας ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη ενημέρωση για τα προγράμματα, τις διαδικασίες εισαγωγής, τις υποτροφίες και τις ακαδημαϊκές προοπτικές που προσφέρει το DEREE.

Παράλληλα, παρέχεται δωρεάν και το έγκυρο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, δίνοντας στους μελλοντικούς φοιτητές τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους ώστε να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές για το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους μέλλον.