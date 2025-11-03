Επιστροφή ενοικίου και ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων τον Νοέμβριο

Ενισχύσεις ύψους 600 εκατ. ευρώ αναμένεται να δουν τον τρέχοντα μήνα 2,4 εκατομμύρια πολίτες της χώρας που είτε πληρώνουν ενοίκιο είτε είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και σε ευάλωτες κατηγορίες, καθώς ξεκινούν οι καταβολές των ενισχύσεων που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ εφαρμόζονται και μέτρα που έχουν ήδη νομοθετηθεί πριν από το καλοκαίρι.

Πρόκειται για το μέτρο της επιστροφής ενοικίου σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, αλλά και η καταβολή της ενίσχυσης των 250 ευρώ σε περίπου 1,4 εκατομμύριο συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των εν λόγω μέτρων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ