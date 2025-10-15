Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης -Οι κατηγορίες που μένουν εκτός

Από φέτος, η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ καθιερώνεται ως ετήσια παροχή και θα καταβληθεί τον Νοέμβριο σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια πολίτες.

Δικαιούχοι θα είναι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με την καταβολή της ενίσχυσης να πραγματοποιείται έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, με το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται στα 360 εκατ. ευρώ.

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι δικαιούνται την παροχή

Το μέτρο αφορά συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που έλαβαν κύρια σύνταξη (γήρατος ή θανάτου) τον Σεπτέμβριο του έτους αναφοράς και πληρούν σωρευτικά:

Ηλικία: να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Εισόδημα: οικογενειακό έως 14.000 € για άγαμο ή 26.000 € για έγγαμο/ΜΣΣ (1.167 € και 2.166 € αντίστοιχα προ φόρου μηνιαίως).

Περιουσία: ακίνητη περιουσία έως 200.000 € για άγαμο ή 300.000 € για έγγαμο/ΜΣΣ, βάσει ΕΝΦΙΑ.

Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση, με άντληση δεδομένων από συντάξεις, φορολογικές δηλώσεις και ΕΝΦΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ