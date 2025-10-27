Επίδομα 250 ευρώ: Πότε πληρώνεται, ποιοι εξαιρούνται και ποιοι θα το πάρουν

Το επίδομα των 250 ευρώ που θα δοθεί σε περισσότερους από 1,4 εκατ. δικαιούχους θα πληρωθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Αφορά συνταξιούχους και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, μεμονωμένοι συνταξιούχοι λαμβάνουν 250 ευρώ, ενώ τα ζευγάρια δικαιούνται 500 ευρώ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από τους ενδιαφερομένους.